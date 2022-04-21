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Новости 10:16

Минтруд анонсировал компенсации работодателям за организацию временного трудоустройства

фото ЗакС политика Минтруд анонсировал компенсации работодателям за организацию временного трудоустройства

Минтруд намерен компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета один МРОТ на человека, сообщило 21 апреля ТАСС. Информация об этом содержится в официальном ответе ведомства на запрос сенатора Андрея Кутепова.

В документе говорится о разработке Минтрудом мер по поддержке занятости населения и рынка труда "в условиях введения внешнего санкционного давления". Так, ведомство планирует поддерживать временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Это "позволит сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан", — полагают в министерстве.

"В рамках мероприятия предусматривается компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, и материально-техническое обеспечение работ. Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент", — отметили в Минтруда.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте количества россиян, находящихся в простое или же работающих неполный день.

Фото: pixabay


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