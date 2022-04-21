Мишустин поручил создать к лету российский магазин мобильных приложений

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил завершить работы по созданию отечественного магазина приложений для мобильных устройств к 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба правительства. Распоряжение адресовано Минцифры, которое должно обеспечить его выполнение в срок.

Задача была поставлена по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчетом за 2021 год. Тогда премьер-министр говорил о том, что иностранные платформы App Store и Google Play могут ограничить для российских пользователей возможность скачивания приложений.

В связи с этим он призвал отечественных разработчиков создать собственный магазин приложений. "У нас всё для этого есть. Есть элементы экосистемы, которые нужно только доработать", — отметил Мишустин.