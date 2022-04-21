Марии Алехиной заменили ограничение свободы на три недели колонии

Суд в Москве заменил ограничение свободы, назначенное активистке Марии Алехиной по так называемому "санитарному делу", на 21 день колонии, передает сетевое издание SOTA. С соответствующим ходатайством в суд ранее обратилась ФСИН.

Сама Алехина в суд не явилась, передав через своего представителя, что не видит смысла в своем присутствии на политически мотивированном процессе. Ранее она демонстративно срезала с себя электронный браслет, выразив несогласие как с внутренней, так и с внешней политикой РФ.

Напомним, что "санитарное дело" возбудили против московских оппозиционеров, которые организовали несанкционированные протесты в январе 2021 года в поддержку преследуемого Алексея Навального. По мнению суда и следствия, в условиях пандемии организаторы акции 23 января создали угрозу массового заражения граждан.

В последние месяцы Алехину задерживали и помещали на 15 суток регулярно, используя самые разнообразные предлоги. Несмотря на это, в своих публичных выступлениях она выражала нежелание эмигрировать, в отличие от своей ближайшей соратницы Люси Штейн.

фото: Скажи Гордеевой / YouTube (скриншот)