Минпромторг: IKEA ищет возможность вновь открыть магазины в России

Шведская компания IKEA прорабатывает возможность вновь открыть свои магазины в России после настройки логистики ради обеспечения полного ассортимента товаров, заявил 21 апреля замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, вновь открыться хотела бы и компания Inditex, управляющая такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka и другими.

"Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход", — цитирует слова Евтухова ТАСС.

Как заявил замминистра, часть товаров IKEA ввозилась в Россию из-за границы, но в то же время компания располагала своими заводами на территории страны. Также Евтухов сообщил, что зарубежные компании объясняли приостановку деятельности в России проблемами с логистикой, но не проводимой на Украине спецоперацией. "Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой", — добавил он.

О приостановке работы IKEA в России и Белоруссии стало известно в начале марта. В компании связали такое решение с продолжающейся спецоперацией.

Сегодня появились известия о возможном уходе из России компании Procter&Gamble. В фирме это связали с санкциями и иными ограничениями, а также с проблемами с поставками товаров.