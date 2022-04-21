Пивоварову продлили арест на три месяца

Суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей петербургского оппозиционера Андрея Пивоварова, о чем сообщается в Telegram-канале его команды. Таким образом, в СИЗО он пробудет как минимум до конца июля. Политик, почти год преследуемый за осуществление деятельности нежелательной организации, в очередной раз безуспешно попытался объяснить суду, что его мера пресечения избыточно строга. По его словам, по статье 284.1 УК еще никто в России не получил реальный срок, тогда как его продолжают держать за решеткой еще до вынесения приговора.

"Домашний арест лишит меня возможности заниматься противоправной деятельностью. Есть меры пресечения, которые пресекут мою противоправную деятельность – пользование Интернетом", - приводит сетевое издание SOTA фрагмент его речи.

Напомним, что Пивоварова, возглавлявшего "Открытку"* до мая прошлого года, РФ считает лицом, связанным с британской организацией Otkrytaya Rossia*, что он сам отрицает. Ему инкриминируют несколько десятков постов в социальной сети. Политик, у которого за время следствия арестовали имущество, продолжает считать, что судить его должны в Петербурге.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.