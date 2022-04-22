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Новости 16:39

В Москве у стен Кремля задержали подростка, фотографировавшегося с пацифистским значком

фото ЗакС политика В Москве у стен Кремля задержали подростка, фотографировавшегося с пацифистским значком

Столичные правоохранители задержали у стен Кремля несовершеннолетнего юношу: молодой человек привлёк внимание силовиков тем, что делал фотографию у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, при этом в руках он держал пацифистский значок, извещает "ОВД-Инфо"*.

Подростка привезли в ОВД "Китай-город". На него собираются составить протокол о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), уведомил правозащитников его друг.

Помогать несовершеннолетнему будет адвокат от "ОВД-Инфо"* Оксана Бородина, направившаяся в отдел полиции.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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