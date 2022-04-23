Впервые в истории ЕСПЧ отменил слушание по иску российского гражданина к РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался проводить заседание по иску "Федотова против РФ", ранее назначенное на 27 апреля, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По наблюдениям юриста, такое происходит впервые за всю историю взаимоотношений России и Страсбургского суда. Он предполагает, что решение обусловлено нежеланием представителей РФ участвовать в процессе, которое наблюдается все чаще.

Дело Федотовой связано с ее невозможностью зарегистрировать в России семейный ЛГБТ-союз. Прошлым летом семеро судей ЕСПЧ признали такое положение вещей нарушением права на семейную жизнь, причем на пересмотре дела настаивали именно российские судьи.

Напомним, что из-за военной спецоперации РФ на Украине в конце февраля стартовала процедура приостановки членства России в Совете Европы. Согласно последним официальным данным, РФ отстранят от участия в Европейской Конвенции о правах человека в сентябре.