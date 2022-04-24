В Москве на дверь активиста наклеили угрожающие послания, сопровождавшиеся Z-символикой

Столичный активист Леопольд Банионис по возвращении с пасхального богослужения столкнулся с угрожающим бумажным посланием, приклеенным к двери собственной квартиры, делится SOTA.

На листках А4, наклеенных на дверь, содержались угрозы в адрес его самого и его собаки, сопровождённые Z-символикой.

Отследить злоумышленника, оставившего послание, невозможно, так как ранее в ходе обыска, проводимого дома у Баниониса, полиция обрезала провода камеры видеонаблюдения.

Впоследствии активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии.

Напомним, что в конце марта неизвестные подкидывали под двери квартир петербургским активисткам навоз.

Фото: SOTA / Telegram