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Росавиация указала авиакомпаниям на недопустимость необоснованного подорожания билетов

фото ЗакС политика Росавиация указала авиакомпаниям на недопустимость необоснованного подорожания билетов

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин указал представителям авиакомпаний на то, что любое повышение стоимости перелетов должно быть обоснованным, сообщила пресс-служба ведомства 25 апреля. На встрече с представителями ведущих российских авиаперевозчиков чиновник апеллировал к социальному значению цены билетов.

"Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла  уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", — говорится в сообщении Росавиации.

Также участники совещания коснулись вопроса перелетов в аэропорты южных и центральных регионов России. Учитывая продолжающееся закрытие 11 воздушных гаваней, авиакомпаниям поручили "продолжить  работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты", говорится в сообщении Росавиации.

Фото: pixabay


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