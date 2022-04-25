Росавиация указала авиакомпаниям на недопустимость необоснованного подорожания билетов

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин указал представителям авиакомпаний на то, что любое повышение стоимости перелетов должно быть обоснованным, сообщила пресс-служба ведомства 25 апреля. На встрече с представителями ведущих российских авиаперевозчиков чиновник апеллировал к социальному значению цены билетов.

"Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", — говорится в сообщении Росавиации.

Также участники совещания коснулись вопроса перелетов в аэропорты южных и центральных регионов России. Учитывая продолжающееся закрытие 11 воздушных гаваней, авиакомпаниям поручили "продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты", говорится в сообщении Росавиации.

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