Новые лишения для иноагентов

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В Госдуму внесли новый законопроект об иноагентах. Документ вводит новые ограничения для лиц, внесённых в реестр Минюста. В частности, они лишаются возможности участвовать в выборах и референдумах, права заниматься просветительской деятельностью с детьми. Помимо этого, теперь получить ограничивающий статус можно будет без получения зарубежного финансирования. В проекте закона также прописали процедуру исключения из реестра.

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" внесла группа депутатов 25 апреля. Авторами выступили члены комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которая своей основной задачей считает борьбу с "деструктивной деятельностью иноагентов". Среди создателей проекта закона числятся глава комиссии Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Михаил Делягин, Андрей Луговой, Алексей Ткачев, Роза Чемерис, Мария Бутина, Яна Лантратова, Сергей Леонов, Олег Матвейчев, Евгений Ревенко, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагошев, Ольга Казакова, Александр Бабаков. Также в список соавторов вошли сенаторы Андрей Климов, Владимир Джабаров и Елена Афанасьева.

"Предложенные законопроектом меры будут способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод ее граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на международно-противоправные деяния путем противодействия иностранному вмешательству в дела государства, российского общества, реализации прав и свобод граждан Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Принуждение" к иноагентству

Документ объединил существующие нормативные акты, регулирующие деятельность лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такое решение кажется депутату Заксобрания Петербурга Наталии Астаховой, члену рабочей группы по разработке поправок в законодательство в этой сфере, совершенно правильным. В разговоре с ЗАКС.Ру это отметила и медиаюрист Светлана Кузеванова. Но по ее наблюдениям, в законе, кроме удобства, появилось существенное количество запретов и ограничений.

- Как сами авторы законопроекта поясняют, что они никаких новых ограничений не вводят, они просто улучшают законодательство. Усовершенствования я здесь вижу только в том, что из разрозненных статей про иностранных агентов появится один общий закон, в котором это все будет прописано. Возможно, правоприменителям будет проще ориентироваться, но, конечно, появилось очень много дополнительных ограничений, - рассказала Кузеванова.

Теперь под иностранным агентом представляется лицо любой формы организации, будь то НКО, компания, движение или гражданин какого-либо государства. Как и прежде, финансирование из-за рубежа является критерием для присвоения статуса "агента", но уже не обязательным. Новый законопроект допускает в качестве причины включения в реестр "иностранное влияние". Представленная редакция законопроекта определяет это как поддержку из-за рубежа или оказание заграничным источником воздействия на лицо. Например, при помощи "принуждения", "убеждения" или "иных способов". Поддержка теперь может проявляться не только в прямом финансировании и помощи в организованно-методических вопросах, но и в неких иных формах. Как именно будут проявляться "принуждения" и "убеждения" планируется раскрыть ко второму чтению законопроекта, рассказал Андрей Луговой в разговоре с РБК.

- Ранее в законе ничего подобного не встречали, поэтому сложно представить, что будут толковать как "убеждение" и "принуждение". Возможно, органы будут говорить о трансляции какой-то позиции. Возможно, публичной. Присоединение к некой позиции западных государств, компаний, организаций и ее трансляций, возможно. Формулировка такова, что здесь может быть вообще все, что угодно: от репостов материалов, мнений западных лиц до прямого сотрудничества, - предположила Кузеванова.

Также для включения в реестр иноагентов человек или организация должны заниматься политической деятельностью, сбором информации о военной деятельности России или созданием и распространением различных материалов.

Депутат Заксобрания Петербурга от партии "Яблока" Борис Вишневский, который выступал за полное исключение понятия "иноагент" из российского законодательства, считает, что внесенная инициатива, в случае ее одобрения, позволит властям присваивать такой ярлык абсолютно любому человеку, вне зависимости от того, получает ли он какую-либо существенную поддержку из-за рубежа.

- Этот закон, внесенный, кстати, той же группой товарищей, что и другие репрессивные законы, из разных партий, начиная "Единой Россией" и кончая "Новыми Людьми", он позволяет объявить иностранным агентом кого угодно. Вот просто кого угодно. Вообще любого человека, которого заподозрят в каких-либо контактах с иностранцами. Это полная калька порочащих связей с иностранцами, которые были в советские времена, которые я помню. Более того, даже не надо доказывать получение денег или поддержки. Достаточно доказать, что там кто-то из-за границы что-то сочувствующее написал, поблагодарил за то, что ты делаешь, и пожелал тебе успехов - это в принципе достаточно, чтобы признать тебя иноагентом, - считает Вишневский.

Согласно нововведениям, иноагентам запретят организовывать публичные мероприятия и участвовать в госзакупках. К ограничениям добавят запрет на просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Наталия Астахова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что некоторые из новых запретов, по ее мнению, могут стать инструментом "сведения счетов".

- Самое тревожное - сугубо административный порядок присвоения статуса иноагента. Включение в соответствующий реестр влечет умаление отдельных прав гражданина или юрлица, например, запрет на преподавательскую или воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних для физлиц, или невозможность участвовать в госзакупках для организаций (есть и другие). Разве нельзя представить, как такой механизм используется, скажем, в целях сведения счетов, или недобросовестной конкуренции? Поэтому считаю, что во избежание злоупотреблений необходимо ввести гласную судебную процедуру, - сказала парламентарий.

Единый реестр

Все "новые" иноагенты, согласно проекту, должны будут учитываться в одном едином реестре. Сейчас у Минюста таких четыре: НКО, организации без юридического статуса, СМИ, а также, самый недавний, реестр физических лиц. Нынешняя система учета уже не совсем оправдывает себя. В частности, в реестре средств массовой информации, в добавок к изданиям и журналистам, есть правозащитники, ЛГБТ-активисты, деятели культуры, политики и даже представители отечественной рэп-сцены.

Помимо имени (или наименования) иностранного агента, даты признания его таковым и причины внесения, в обновленном перечне будут указаны физлица, признанные аффилированными с ним. Это могут быть члены организации, признанной иностранным агентом, руководители, участники, учредители, а также те, кто получал поддержку от иноагента и осуществлял политическую деятельность. На них не будут распространяться требования, предъявленные иноагентам.

Также в проекте закона предусмотрен порядок исключения лица из реестра иностранных агентов. Теперь, помимо отсутствия финансирования, лицам из перечня ведомства нужно доказать отсутствие какой-либо поддержки из-за границы. Также порядок выхода из списка допускает прекращение ведения деятельности, из-за которой можно стать иностранным агентом. Согласно тексту документа, лицо должно выполнить одно либо оба пункта одновременно. Такие же требования предъявлялись НКО-иноагентам.

- Как они будут применять это "или-или" не очень понятно, потому что ранее нужно было прекратить получать деньги, а сейчас, получается, дается возможность выбора условного. Как это будет по факту - я не очень понимаю. Если следовать этой формулировке, то можно перестать заниматься деятельностью, но продолжать получать деньги, - сказала Кузеванова.

Депутат ЗакСа Астахова отметила, что предложения, которые она с коллегами разрабатывала, в проекте закона не отразили. Рабочая группа петербургского ЗакСа предлагала, что закон должен определять допустимую долю финансирования из-за рубежа, которая не накладывала бы санкций на получателя, а также не учитывать средства, полученные за профессиональные премии. Например, для журналистов. Также озвучивалась идея предварительно предупреждать лица, рискующих попасть в реестр. По мнению Астаховой, внесенный парламентариями из Госдумы проект не в достаточной мере описывает процедуру снятия статуса иноагента.

- Показательно, что, хотя в проекте есть упоминание о возможности обжалования соответствующего решения в суд, но в перечне оснований для исключения из реестра такого основания, как "решение суда", нет в принципе. Это обязательно надо исправить, - считает Астахова.

Ранее, чтобы покинуть реестр Минюста, организации требовалось доказать, что она в течение года не получала средств из-за границы или не участвовала в политической жизни. За время существования закона избавиться от статуса получалось лишь у нескольких.

Принятие документа может негативно сказаться на участии иноагентов в избирательном процессе. Если ранее на кандидатов с таким статусом налагались некоторые обязательства (например, выделять не менее 15% площади своих агитматериалов под маркировку), то, согласно положениям проекта, им вообще запретят как-либо принимать участие в выборах. Координатор движения "Голос"* Полина Костылева**(сама Костылева, как и организация, признаны иноагентами), которая занимается организацией наблюдения на выборах, в беседе с ЗАКС.Ру назвала предложенную инициативу "запретом на профессию".

- Сейчас получается, что это все нельзя. Поражение в правах очень серьезное. Остается право голоса, как у обычного избирателя. Быть кандидатом нельзя, быть экспертом тоже нельзя. Там есть пункт, что нельзя участвовать в комиссиях. Или, например, прийти в аппарат уполномоченного по правам человека тоже нельзя. Много таких моментов. Ты получаешься такой прокаженный. Прямо сейчас это все выглядит очень репрессивно, таким запретом на профессию, - сказала Костылева.

В случае принятия Госдумой законопроекта Центральной избирательной комиссии придется принять соответствующие положения.

Новый документ о контроле лиц под иностранным влиянием устанавливает, кто может не боятся статуса иноагента. Среди неприкасаемых госорганы и подконтрольные им лица и организации, а также зарегистрированные религиозные и политические объединения.

Законопроект, внесенный 25 апреля предусматривает изменение обязательной маркировки публикаций материалов иностранных агентов из-за расширения видов лиц, которые могут быть признаны таковыми. Отдельные маркировки предусмотрены как и для непосредственно участников списка, так и аффилированных лиц. Например, учредителей организации из реестра. Кроме того, им теперь не придется маркировать "бытовые" посты в соцсетях, которые не связаны с профессиональной деятельностью.

В России законодательство об иностранных агентах появилось в 2012 году. Сперва такой статус получали НКО, которые по мнению властей, получали финансирование из-за рубежа и занимались политической деятельностью. В декабре 2017 года появился реестр СМИ-иноагентов, в которые сперва включали издания, якобы контролируемые из-за границы. Пионерами тогда стали "Голос Америки"***, "Настоящее время"****. Уже в 2020 году в реестр начали включать физических лиц, которым также присвоили статус СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. К апрелю 2022 года существует уже четыре реестра. В реестре СМИ-иноагентов уже 150 участников, среди которых рэпер Фейс*****, Юрий Дудь******, политолог Екатерина Шульман*******, историк и блогер Евгений Понасенков******** и другие общественные деятели. Издания, попавшие в реестр, нередко сталкиваются с трудностями при поиске новых рекламодателей и рискуют получить крупные штрафы в случае неисполнения требований к иноагентам.

*"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

** Полина Костылева внесена Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

*** "Голос Америки" - внесён в реестр СМИ-иностранных агентов

**** "Настоящее время" - внесено в реестр СМИ-иностранных агентов

***** Иван Дремин - внесён в реестр СМИ-иностранных агентов

****** Юрий Дудь - внесён в реестр СМИ-иностранных агентов

******* Екатерина Шульман - внесена в реестр СМИ-иностранных агентов

******** Евгений Понасенков - внесён в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков