МВД объявило соратников Навального Албурова и Гимади в федеральный розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади, информирует "Интерфакс".
В конце января Албурова и Гимади включили в перечень террористов и экстремистов.
Почти год назад почти все члены бывшей команды ФБК* вынужденно эмигрировали из-за вероятного уголовного преследования.
В сентябре 2021 года СК завёл на Навального и его соратников дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.