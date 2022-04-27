МВД объявило соратников Навального Албурова и Гимади в федеральный розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади, информирует "Интерфакс".

В конце января Албурова и Гимади включили в перечень террористов и экстремистов.

Почти год назад почти все члены бывшей команды ФБК* вынужденно эмигрировали из-за вероятного уголовного преследования.

В сентябре 2021 года СК завёл на Навального и его соратников дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём.