ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:26

МВД объявило соратников Навального Албурова и Гимади в федеральный розыск

фото ЗакС политика МВД объявило соратников Навального Албурова и Гимади в федеральный розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального Георгия Албурова и Вячеслава Гимади, информирует "Интерфакс".

В конце января Албурова и Гимади включили в перечень террористов и экстремистов.

Почти год назад почти все члены бывшей команды ФБК* вынужденно эмигрировали из-за вероятного уголовного преследования.

В сентябре 2021 года СК завёл на Навального и его соратников дела о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама