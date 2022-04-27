Столичного мундепа Горинова отправили в СИЗО по делу о фейках об армии

Суд в Москве постановил отправить под стражу на два месяца депутата муниципального совета "Красносельский" Алексея Горинова, задержанного накануне во время обыска в здании муниципалитета. Об этом сообщило сетевое издание Sota.

Мундепа обвиняют в распространении фейков о действиях российских Вооруженных сил, каковое, с точки зрения следствия, случилось на заседаниях совета в марте. Аналогичное деяние вменяется его коллеге по совету Елене Котеночкиной, которая находится в эмиграции. Поручительство за Горинова подписал лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Свидетелем по этому делу проходит бывший глава "Красносельского", оппозиционер Илья Яшин. Напомним, что обвиняемые по статье 207.3 УК рискуют лишиться свободы на срок до десяти лет.