ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:23

В России возбудили первое известное дело по статье о фейках об армии, повлекших тяжкие последствия

фото ЗакС политика В России возбудили первое известное дело по статье о фейках об армии, повлекших тяжкие последствия

На учителя и активиста Раушана Валиуллина из Татарстана завели первое известное в России уголовное дело по части 3 статьи 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах, повлекших за собой тяжкие последствия). Об этом пишет проект "Сетевые свободы". Процессуальный статус Валиуллина неизвестен, поскольку дело открыто в отношении неустановленных лиц. При этом в квартире бывшего главы регионального "Альянса учителей" уже провели обыск. Ему может грозить до 15 лет колонии.

Ранее аналогичные дела десятками возбуждались преимущественно по другим частям статьи 207.3 УК, предусматривающим максимальное наказание в виде десяти лет заключения. Под преследование, как правило, попадают активисты, занимающие активную пацифистскую позицию, и журналисты. Одно из наиболее известных дел заведено на петербурженку Александру Скочиленко, дожидающуюся суда в СИЗО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама