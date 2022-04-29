В России возбудили первое известное дело по статье о фейках об армии, повлекших тяжкие последствия

На учителя и активиста Раушана Валиуллина из Татарстана завели первое известное в России уголовное дело по части 3 статьи 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах, повлекших за собой тяжкие последствия). Об этом пишет проект "Сетевые свободы". Процессуальный статус Валиуллина неизвестен, поскольку дело открыто в отношении неустановленных лиц. При этом в квартире бывшего главы регионального "Альянса учителей" уже провели обыск. Ему может грозить до 15 лет колонии.

Ранее аналогичные дела десятками возбуждались преимущественно по другим частям статьи 207.3 УК, предусматривающим максимальное наказание в виде десяти лет заключения. Под преследование, как правило, попадают активисты, занимающие активную пацифистскую позицию, и журналисты. Одно из наиболее известных дел заведено на петербурженку Александру Скочиленко, дожидающуюся суда в СИЗО.