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Новости 11:37

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты. Европа"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты. Европа"

Редакция медиапроекта "Новая газета. Европа" сообщила, что утром 29 апреля сайт издания перестал открываться в России. Изучив сайт Роскомнадзора, журналисты узнали, что имела место блокировка по требованию Генпрокуратуры, датируемому 26 апреля. 

Напомним, проект "Новая газета. Европа", возглавляемый Кириллом Мартыновым, возник после того, как вынужденно приостановила свою деятельность сама "Новая газета", получившая несколько предупреждений от Роскомнадзора. В обоих случаях претензии ведомства связаны с характером освещения военной спецоперации на Украине.

По тем же причинам с начала марта стали недоступными в России сайты десятков независимых медиа, а радиостанция "Эхо Москвы" с 32-летней историей и вовсе была ликвидирована.


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