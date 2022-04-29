RT получит исключительное право на товарный знак "иноагент"

Роспатент предоставит АНО"ТВ-Новости", управляющему телеканалом RT, исключительное право на регистрацию товарного знака "иноагент", сообщила 29 апреля "Медуза"*.

Как рассказал изданию патентный поверенный Алексей Башук, в настоящее время товарный знак еще не зарегистрирован. По его словам, это случится спустя один или два месяца, после уплаты государственной пошлины.

RT владеет правами на товарный знак "иноагент" с 2020 года. "Медуза"* оспаривала это право и подавала собственную заявку на этот товарный знак с тем, чтобы не допустить передачи телеканалу эксклюзивных прав. Издание объясняло это стремлением гарантировать, что в будущем обозначение "иноагент" смогут использовать все желающие.

Принадлежность товарного знака RT позволяет ему препятствовать выпуску мерча с таким наименованием другими желающими. Так, в 2021 году телеканал потребовал прекратить продажу футболок с соответствующим названием, запущенную в поддержку "Медузы"*.

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента