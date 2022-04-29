На Красной площади задержали правозащитников с пацифистскими плакатами

На Красной площади в центре Москвы двое представителей ликвидированного правозащитного центра "Мемориал"* встали с плакатами пацифистского содержания, вскоре после чего были задержаны. Акцию в исполнении Олега Орлова и Ирины Галковой успело осветить сетевое издание Sota.

На плакатах проводились параллели между Советским Союзом образца 1945 года и сегодняшней Российской Федерацией, и сравнение было не в пользу последней.

Отметим, что Орлова уже задерживали в апреле на Красной площади, после чего его оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (20.3.3 КоАП).

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента