Из учебника, выпущенного издательством "Просвещение", исчезло упоминание об Amnesty International

Издательство "Просвещение", по данным профильного министерства, убрало из учебника по английскому языку ссылку на международную правозащитную организацию Amnesty International. Речь идет об учебнике серии Starlight для 11-го класса, на что обратил внимание ТАСС, изучив протокол заседания научно-методического совета Минпросвещения по учебникам.

В документе приводится косвенная речь главреда издательства Надежды Колесниковой, которая перечисляет все заслуги и регалии Amnesty International и добавляет к этому следующее.

"При этом в настоящее время ввиду трансформации деятельности этой организации и появлению предвзятой информации на ее сайте упоминание о ней и ее сайте было удалено из учебника <...> в 2022 году", - говорится в тексте протокола.

Вместе с тем мимо внимания членов совета не прошло то, что в школах используется тот же самый учебник более ранних редакций, где ссылка на правозащитную организацию имеется. В связи с этим прозвучало предложение найти способ, не изымая из обращения старые издания учебника, каким-либо образом убрать или заменить упоминание опальной организации.

Напомним, что 8 апреля Минюст исключил 15 российских представительств зарубежных организаций из соответствующего реестра. В их число вошла и Amnesty International.