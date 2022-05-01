ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

На Красной площади задержали пикетчика с буквой П в руках

фото ЗакС политика На Красной площади задержали пикетчика с буквой П в руках

Столичные полицейские отправили в автозак мужчину, который вышел на Красную площадь с плакатом, на котором была нарисована буква П, информирует SOTA.

В пикете задержанный, которого зовут Алексей Кононов, успел простоять около минуты.

"В связи с популяризацией латинских букв я решил провести акцию в поддержку славянских букв и выбрал самую актуальную, как по мне, на данный момент", – успел сообщить SOTA Кононов перед задержанием.

Будут ли инкриминировать мужчине какие-либо статьи, на данный момент не уточняется.

Добавим также, что ранее в воскресенье, 1 мая, в Петербурге правоохранители доставили в отдел местного жителя с пацифистским плакатом "Мир! Труд! Май!".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама