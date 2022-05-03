Россия опустилась ниже Белоруссии в новом рейтинге свободы прессы

Организация "Репортеры без границ" выпустила очередной доклад о ситуации со свободой медиа в странах мира. В новейшем рейтинге Россия упала на пять строчек вниз по сравнению с прошлым годом, заняв 155 место. Вперед она пропустила Белоруссию и Азербайджан. Следующая за Россией страна - Афганистан.

Исследователи, описывая права журналистов в сегодняшней РФ, утверждают, что ключевым событием года для СМИ стала военная спецоперация на Украине, начатая 24 февраля, и последовавшие за ней ограничения на освещение этих событий.

"Почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами"", - говорится в отчете.

В тексте упоминается также преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, развернувшееся в ушедшем году.