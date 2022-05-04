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Новости 9:35

Ради покупки ритейлерами ушедших из РФ магазинов правительство может снять лимит по доле рынка

фото ЗакС политика Ради покупки ритейлерами ушедших из РФ магазинов правительство может снять лимит по доле рынка

Минпромторг добивается отмены лимита по доле рынка для торговых сетей, о чем пишут "Ведомости". Таким образом предполагается облегчить и ускорить приобретение отечественными сетями магазинов, ушедших из России в связи с началом военной спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесен на рассмотрение правительства и в ближайшее время может поступить в Государственную думу. Речь в нем пока идет о временном снятии ограничения: как минимум до следующего года.

По словам собеседников издания, чиновники хотят в первую очередь простимулировать покупку закрывшихся магазинов Prisma в Петербурге, на которые может претендовать X5 Group.

Сегодняшние положения законодательства о торговле не позволяют ритейлеру расширяться и покупать новые хозяйствующие субъекты, если его товарооборот в течение предыдущего года в денежном выражении превышал 25% в границах того или иного субъекта Федерации, города и муниципалитета.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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