Ради покупки ритейлерами ушедших из РФ магазинов правительство может снять лимит по доле рынка

Минпромторг добивается отмены лимита по доле рынка для торговых сетей, о чем пишут "Ведомости". Таким образом предполагается облегчить и ускорить приобретение отечественными сетями магазинов, ушедших из России в связи с началом военной спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесен на рассмотрение правительства и в ближайшее время может поступить в Государственную думу. Речь в нем пока идет о временном снятии ограничения: как минимум до следующего года.

По словам собеседников издания, чиновники хотят в первую очередь простимулировать покупку закрывшихся магазинов Prisma в Петербурге, на которые может претендовать X5 Group.

Сегодняшние положения законодательства о торговле не позволяют ритейлеру расширяться и покупать новые хозяйствующие субъекты, если его товарооборот в течение предыдущего года в денежном выражении превышал 25% в границах того или иного субъекта Федерации, города и муниципалитета.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру