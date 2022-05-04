"Ъ": Чешская PPF Group покидает российский агрорынок

Компания PPF Group отказалась от многолетних поисков покупателя для российского агрохолдинга "РАВ Агро", которому принадлежат 66 тысяч га посевных земель, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника в отрасли: они утверждают, что чешское юрлицо уходит из российского аграрного сектора рынка.

Еще в апреле "дочки" чешской компании вышли из структуры агрохолдинга, что объясняется геополитической напряженностью. Вскоре после этого российское хозяйство досталось ООО "Земельный резерв", которое, по словам собеседников газеты, может действовать в интересах бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. "РАВ Агро", которым чешская PPF Group владелаа с 2011 года, была единственной инвестицией компании в сельское хозяйство.

Отметим, что взаимоотношения России и Чехии переживают не лучшие времена: в прошлом году Чехия стала одной из двух первых стран, попавших в список "недружественных" для РФ, а после начала военной спецоперации на Украине она поддержала антироссийские санкции. На прошлой неделе чешское правительство отказалось платить за российский газ в рублях.