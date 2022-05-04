На президентский грант претендует заявка с предложением передать тело Ленина США, а Украину признать несуществующей

"Центр независимой экспертизы на автомобильном транспорте" из Самары подал заявку на соискание президентского гранта под названием "Опознание трупа Ленина и передача трупа в США": на эти цели авторам инициативы необходимо 24 млн рублей. Первым внимание на инициативу обратило издание SOTA.

Как сказано в документе, Ленин не является Владимиром Ильичом Ульяновым 1870 г.р., в связи с чем авторы требуют предоставить им образцы ДНК трупа вождя мирового пролетариата, лежащего в Мавзолее, для того, чтобы сравнить их с образцами его детей, похороненных в США.

По результату экспертизы, уверены соискатели на грант, можно будет сделать вывод, что Ленин на самом деле является гражданином США, поэтому, исходя из их логики, с России можно будет снять "обвинения в революции 1917 года, убийстве царской семьи и красном терроре", а самое главное – признать Украину несуществующей страной, поскольку Владимир Ульянов не подписывал никакие документы о ней. Как итог, можно будет сделать вывод, что все подписанные Лениным документы не имеют легитимной силы, уверены авторы инициативы.

Следует напомнить, что ранее неоднократно с заявлениями о том, что Украину создал Ленин, выступал Владимир Путин.

Заявка самарского центра находится на стадии обсуждения уже 3 месяца и на данный момент проходит независимую экспертизу.