Россия покинула тройку стран-лидеров по турпотоку в Турцию

По результатам первых трех месяцев 2022 года Россия впервые в новейшей истории оказалась за пределами первой тройки стран с максимальным туристическим потоком в Турцию. Об этом написало агентство "Интерфакс", изучившее официальные турецкие данные. За первый квартал россияне по числу поездок в эту страну уступили иранцам, немцам и болгарам: всего туда отправились 360,7 тысяч российских туристов, что на 9% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Наиболее разительный контраст с прошлогодней показывает новейшая статистика за март: падение российского турпотока составило 52% (в абсолютных цифрах в нынешнем марте в Турцию отправилось 114,4 тысячи туристов).

Напомним, что в начале марта "Аэрофлот" и "Победа", вняв рекомендациям Росавиации, отменили все заграничные рейсы. Ведомство опасается ареста воздушных судов, что стало одним из следствий антироссийских санкций, введенных после 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине.