Британия ввела санкции против российских журналистов, работающих в госСМИ

Великобритания ввела очередной пакет антироссийских санкций. На сей раз ограничения в основном коснулись журналистов, работающих в государственных СМИ.

Так, в "чёрный список" попали в том числе: ведущая "России 1" Наиля Аскер-Заде; Павел Гусев ("Московский комсомолец"), военный корреспондент Александр Коц, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, Александр Малькевич (телеканал "Санкт-Петербург"), Сергей Михайлов (ТАСС), Евгений Поддубный (ВГТРК), Дмитрий Стешин ("Комсомольская правда"), а также Максим Орешкин, входящий в совет директоров Первого канала.

Кроме того, британские ограничения затронули информационные порталы "ИнфоРос", SouthFron, компанию КАМАЗ, главу подсанкционного банка "Открытие" Михаила Задорнова и замминистра обороны Николая Панкова.

Британия продолжает пакетами принимать антироссийские санкции из-за "спецоперации", которую РФ продолжает уже 70 дней вести на Украине.