Зашившую себе в знак протеста рот екатеринбурженку увозят в психбольницу

В Екатеринбурге вышедшую в пацифистский пикет с зашитым ртом активистку Надежду Сайфутдинову, задержанную и доставленную в отдел полиции, намерены увезти в психиатрическую больницу из-за её поступка, делится "ОВД-Инфо"*.

По словам адвоката активистки Фёдора Акчермышева, в отделе к его подзащитной могли применить силу.

Ранее к Сайфутдиновой вызвали скорую помощь: медики должны были осмотреть повреждения, которые она себе нанесла.

В разговоре с правозащитниками девушка сообщила, что сама зашила себе рот. Её манифест связан со "спецоперацией", которую, по её словам, она не принимает.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото предоставлено Надеждой Сайфутдиновой