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Новости 9:25

Временное ограничение на полёты в аэропорты юга России продлено до 13 мая

фото ЗакС политика Временное ограничение на полёты в аэропорты юга России продлено до 13 мая

Росавиация в очередной раз пролонгировала режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России: на этот раз срок продлён на период до 13 мая.

Ограничения затронули воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям в очередной раз рекомендовано задействовать альтернативные маршруты при перевозке пассажиров, перенаправляя рейсы в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Росавиация установила ограничения на перелёты в аэропорты южных и центральных регионов 24 февраля, в день начала "специальной военной операции" на Украине.


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