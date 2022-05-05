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"Цель — посеять панику, неразбериху": В Госдуме отреагировали на слухи о возможной всеобщей мобилизации в РФ

фото ЗакС политика "Цель — посеять панику, неразбериху": В Госдуме отреагировали на слухи о возможной всеобщей мобилизации в РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин отрицает факты якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации, которая, по информации ряда источников, могла бы быть объявлена Владимиром Путиным 9 мая.

По словам парламентария, "данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения", передаёт "Интерфакс".

Напомним, накануне в Кремле также отреагировали на сведения о якобы возможной мобилизации: президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал данные заявления "чушью и неправдой".


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