ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:30

Минсельхоз не планирует вводить параллельный импорт продуктов

фото ЗакС политика Минсельхоз не планирует вводить параллельный импорт продуктов

Минсельхоз отказался добавлять конкретные наименования продуктов питания в список товаров для параллельного импорта, сообщили 5 мая "Известия". Соответствующий перечень составил Минпромторг, в нем представлены изделия брендов, объявивших о приостановке или прекращении своей деятельности в России.

В Минсельхозе подтвердили информацию, что в настоящее время не планируют "возможность расширения указанного перечня продукцией АПК".

Параллельный импорт предполагает возможность ввоза товаров в страну без разрешения правообладателя. Список таких товаров Минпромторг подготовил в середине апреля, в него включены около 200 брендов по 50 товарным группам. Предполагается, что введение параллельного импорта позволит снизить урон, нанесенный российской экономике введением санкций.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама