Минсельхоз не планирует вводить параллельный импорт продуктов

Минсельхоз отказался добавлять конкретные наименования продуктов питания в список товаров для параллельного импорта, сообщили 5 мая "Известия". Соответствующий перечень составил Минпромторг, в нем представлены изделия брендов, объявивших о приостановке или прекращении своей деятельности в России.

В Минсельхозе подтвердили информацию, что в настоящее время не планируют "возможность расширения указанного перечня продукцией АПК".

Параллельный импорт предполагает возможность ввоза товаров в страну без разрешения правообладателя. Список таких товаров Минпромторг подготовил в середине апреля, в него включены около 200 брендов по 50 товарным группам. Предполагается, что введение параллельного импорта позволит снизить урон, нанесенный российской экономике введением санкций.

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