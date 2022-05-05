Генпрокуратура запросила сведения о не снизивших цены поставщиках

Генпрокуратура обратилась в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) с просьбой предоставить сведения о поставщиках, отказывающихся снижать цены на свои товары, сообщает 5 мая Forbes. По данным издания, надзорное ведомство интересуют "наименования компаний и их местонахождение".

Основанием для запроса стало обращение секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Генпрокуратура обратилась к главе АКОРТ Игорю Караеву 25 апреля, ответить он был должен до 29 апреля.

В разговоре с Forbes Караев признал случаи, "когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты". По его словам, торговые сети, входящие в АКОРТ, "предпринимают все необходимые усилия" для сдерживания роста цен, в первую очередь, на социально значимые товары. При этом глава ассоциации признал, что сейчас снизили цены "лишь единицы", причем "совершенно не в той пропорции, в которой поднимали".

Как сообщил изданию представитель крупной торговой сети, поставщики не стали снижать закупочные цены "в связи со стабилизацией курса валют". В компании "Рузское молоко" признали получение письма с просьбой о снижении цен от одной из торговых сетей, но заявили, что цены из-за подорожания валют не повышали.