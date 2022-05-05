Мишустин призвал таможенников к гибкости ради помощи бизнесу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Федеральную таможенную службу (ФТС) помочь российскому бизнесу адаптироваться к новым условиям, сообщила 5 мая пресс-служба правительства. Обращение прозвучало в ходе встречи главы кабмина с руководителем ФТС Владимиром Булавиным.

"Мне кажется важным проявлять максимальную гибкость при этой непростой санкционной ситуации и, конечно же, помочь бизнесу адаптироваться. И продолжать эту работу, также посмотреть повнимательнее на пункты пропуска, где можно оптимизировать процедуры", — заявил Мишустин. По его мнению, "это будет волновать людей, в том числе малый и средний бизнес", адаптирующийся к новой экономической реальности под санкциями.

Попутно Мишустин заявил о важности обратной связи между ФТС и представителями бизнеса и высказался в пользу упрощения таможенного администрирования для предпринимателей. "Что сейчас крайне важно, это беспрепятственное быстрое поступление товаров первой необходимости — медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при непростых сейчас процедурах экспорта и импорта всё это тоже нужно упрощать", — выразил мнение премьер-министр.