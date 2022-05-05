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Новости 18:59

ЕС обсудит шестой пакет антироссийских санкций 6 мая

фото ЗакС политика ЕС обсудит шестой пакет антироссийских санкций 6 мая

Послы стран Евросоюза намерены встретиться 6 мая с тем, чтобы обсудить шестой пакет антироссийских санкций, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу французского председательства.

Накануне, 4 мая, стало известно, что ЕС планирует поэтапно начать отказываться от импорта российской нефти: на полный запрет поставок из РФ в Еврокомиссии рассчитывают выйти через полгода.

Кроме того, напомним, в качестве очередной ограничительной меры "Сбербанк" собираются отключить от SWIFT.

Напомним, что беспрецедентные по масштабу международные санкции стали накладывать на Россию почти сразу после начала 24 февраля "специальной военной операции" на Украине. Секторальные санкции, в частности, коснулись платёжных систем, транспортной инфраструктуры, сферы логистики. В то же время российский рынок стали массово покидать зарубежные бренды и производства.


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