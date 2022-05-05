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Суд дал арестованному московскому мундепу сутки вместо недели на ознакомление с материалами дела

фото ЗакС политика Суд дал арестованному московскому мундепу сутки вместо недели на ознакомление с материалами дела

Пресненский суд Москвы дал муниципальному депутату Алексею Горинову, арестованному по делу о дискриминации армии (ст. 207.3 УК РФ), срок до полудня 6 мая на ознакомление с материалами дела, сообщила в четверг SOTA. На заседании Горинов просил дать ему неделю.

Сторона обвинения заявила, что защита "намеренно затягивает ознакомление с делом", а у Горинова было "целых четыре дня" на ознакомление с тремя томами дела против себя. При этом, по оценке юриста "ОВД-Инфо"* Дмитрия Пискунова, "в зависимости от сложности дела ознакомление с одним томом занимает от двух до четырех дней".

Как уточнил Пискунов, статья 217 УПК, с одной стороны, дозволяет обвиняемому и защите изучать материалы дела без ограничений по срокам. Однако, в то же время, статья разрешает следователю обратиться в суд с просьбой ограничить срок на ознакомление в случае "явного затягивания" ознакомления. "Никакого четкого критерия „затягивания" в законодательстве или подзаконных актах нет, — уточнил юрист. — Поэтому этот вопрос остается на усмотрение каждого отдельного судьи".

В конце апреля в Красносельском совете депутатов Москвы состоялся обыск по делу о дискредитации армии, фигурантами которого стали мундепы Горинов и Елена Котеночкина. Последняя к тому моменту находилась не в России, поэтому решение о ее аресте было вынесено заочно.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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