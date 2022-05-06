Четверть всех "протестных" дел в России с 2012 года возбудили за последние два месяца

Издание "Новая газета. Европа" к десятой годовщине так называемого "болотного дела" проанализировало преследование россиян за публичное выражение политической позиции. Дата-отдел газеты пришел к выводу, что из примерно 60 тысяч административных и уголовных дел в отношении протестующих, возбужденных за минувшее десятилетие, более четверти (16 тысяч) возбудили после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Основной пацифистский лозунг за последние два месяца, подсчитали исследователи, уже суммарно стоил россиянам 2,5 лет административного ареста. Тем временем, дела по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии) продолжают возбуждать. Наиболее протестным регионом в 2022 году авторы исследования называют Петербург.

Особенностью задержаний последних двух месяцев стало оформление сразу нескольких административных протоколов, что эксперты издания находят практикой, противоречащей базовым конституционным принципам.

"Когда у полицейского есть время и желание срубить сразу "три" палки с одного пикетирующего, он может и три протокола составить. Как правило, силовикам спускают инструкцию, на каком основании задерживать людей, — если есть цель побольше арестовать, то, вероятнее всего, будут подтягивать "неповиновение сотруднику полиции", то есть 19.3 КоАП, по которой легче назначить арест", - отмечает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Напомним, что ровно десять лет назад, 6 мая 2012 года, на Болотной площади в Москве был разогнан с применением силы один из крупнейших митингов оппозиции в новейшей истории России. По его итогам СК возбудил дело о массовых беспорядках, получившее неофициальное название "болотного дела". Десятки людей получили по нему реальные сроки.