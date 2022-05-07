Студентов КГМУ просят поучаствовать в "патриотической" акции ради сюжета на местном ТВ

Студентов Курского государственного медицинского университета (КГМУ) призывают к участию в "патриотической" акции для съёмок сюжета на местном телевидении, информирует SOTA.

Суть акции заключается в том, чтобы вечером в общежитии КГМУ синхронно включить в определённых комнатах свет таким образом, чтобы подсвеченные окна образовали латинскую букву Z.

Согласно переданной SOTA переписке, снимать акцию будет местный телеканал по договоренности с администрацией вуза и местной профсоюзной организацией.

"Нужны студенты для проведения данной акции. Видеть их никто не будет. Я всё понимаю, но, пожалуйста, нужны люди", - обращается к студентам их коллега, к которой обратилось с соответствующей просьбой руководство вуза.

Участникам выдадут схему, в каких окнах необходимо будет в определённое время включить свет.