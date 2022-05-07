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Новости 14:18

В Петербурге прошли обыски у активистов "Весны"

фото ЗакС политика В Петербурге прошли обыски у активистов "Весны"

Петербургские правоохранители нагрянули с обысками домой к родителям федерального координатора "Весны" Богдану Литвину, а также в квартиру петербургского координатора Валентина Хорошенина, сообщили активисты в соцсетях движения.

У родителей Литвина изъяли технику. Сам он уточнил, что не живёт по прописке. По словам родителей активиста, силовики сообщили им, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении "Весны". Какого - полицейские не конкретизировали.

Хорошенина после обыска задержали. У него также изъяли всю технику.

По предварительной информации, уголовное дело против "Весны" возбуждено по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), поделился с SOTA Хорошенин.

Параллельно Telegram-канал "Ротонда" сообщает, что силовики приходили также домой к родителям двух петербургских журналистов, проживающим в разных регионах РФ. Их имена не называются. Якобы они хотели провести с сотрудниками СМИ некую профилактическую беседу.

Добавим также, "Весна" собиралась провести 9 мая всероссийскую пацифистскую акцию.


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