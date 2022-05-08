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Новости 10:19

В ночи силовики обыскивали квартиру, где проходила вечеринка друзей активистки "Весны" Барабаш

фото ЗакС политика В ночи силовики обыскивали квартиру, где проходила вечеринка друзей активистки "Весны" Барабаш

Ночью в Петербурге сотрудники правоохранительных органов нагрянули с очередным обыском в квартиру на улице Астафьева, где проходила вечеринка друзей активистки "Весны" Полины Барабаш. По информации корреспондента ЗАКС.Ру, там могло находиться до 20 человек.

SOTA пишет, что силовики искали именно Барабаш, однако это не помешало им изъять несколько телефонов и у присутствовавших на месте гостей.

Оперативные мероприятия в итоге завершились в 5 утра.

Уточняется, что после обыска Полину Барабаш доставили в ОВД Петроградского района как подозреваемую в рамках дела о телефонном терроризме: по версии силовиков, она якобы имеет отношение к письму, отправленному в РАНХиГС с требованием выкупа для последующей передачи его ВСУ.

Напомним также, что минувшей ночью обыск проходил также в квартире координаторки фем-инициативы "Рёбра Евы" Юлии Карпухиной. После её и фем-активистку Дару Щукину повезли на допрос в СК по Петроградскому району. Мероприятия проводились по делу о телефонном терроризме.

Перед этим, в дневное время, силовики приходили к трём петербургским координаторам "Весны".


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