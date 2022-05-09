На главной странице Lenta.ru появились материалы с критикой Путина и спецоперации

Более десятка материалов с критикой спецоперации на Украине, российской власти и лично президента Владимира Путина появились на главной странице издания Lenta.ru утром 9 мая. К настоящему времени они удалены, копии их сохранились в веб-архиве.

Материалы сопровождались предуведомлением о несогласованности их выпуска с руководством и предположением о возможных карах для издания со стороны администрации президента. Как следует из подписи к одному из текстов, ответственность за "данный перформанс" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и их редактор Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" — говорится в тексте.

Как указала "Медиазона" со ссылкой на источник в Lenta.ru, материалы действительно были подготовлены сотрудниками издания, которые заменили тексты уже вышедших новостей. Официальных комментариев со стороны руководства онлайн-СМИ к настоящему моменту не поступало.

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