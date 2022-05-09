ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:09

На главной странице Lenta.ru появились материалы с критикой Путина и спецоперации

фото ЗакС политика На главной странице Lenta.ru появились материалы с критикой Путина и спецоперации

Более десятка материалов с критикой спецоперации на Украине, российской власти и лично президента Владимира Путина появились на главной странице издания Lenta.ru утром 9 мая. К настоящему времени они удалены, копии их сохранились в веб-архиве.

Материалы сопровождались предуведомлением о несогласованности их выпуска с руководством и предположением о возможных карах для издания со стороны администрации президента. Как следует из подписи к одному из текстов, ответственность за "данный перформанс" взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и их редактор Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!" — говорится в тексте.

Как указала "Медиазона" со ссылкой на источник в Lenta.ru, материалы действительно были подготовлены сотрудниками издания, которые заменили тексты уже вышедших новостей. Официальных комментариев со стороны руководства онлайн-СМИ к настоящему моменту не поступало.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама