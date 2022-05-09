На Невском проспекте задержали участницу акции "Женщины в черном"

В Петербурге на Невском проспекте задержана активистка Даря Юрченко, сообщило 9 мая "ОВД-Инфо"*. По данным правозащитного проекта, девушка участвовала в акции Феминистского антивоенного сопротивления "Женщины в черном".

Активистка держала в руках белую розу и книгу Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики". Задержанную доставили в ОП № 78.

Сегодня же в Петербурге полиция задержала муниципального депутата Сергея Самусева за попытку поучаствовать в шествии "Бессмертного полка" с портретом погибшего в марте 2022 года на Украине узника фашистских лагерей Бориса Романченко. Также SOTA сообщила о задержании своей корреспондентки Виктории Арефьевой.

Впервые акция "Женщин в черном" состоялась в 1998 году, когда израильтянки вышли протестовать против оккупации Палестины. Позже акция стала всемирной, а проводить ее стали в ответ на различные общественные проблемы.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов