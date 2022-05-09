Неизвестные отняли плакат у пожилой художницы Елены Осиповой

Двое молодых мужчин набросились на 76-летнюю художницу Елену Осипову непосредственно у ее парадной, сообщил 9 мая Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на видеооператора Никиту Адищева, снимавшего фильм о пожилой петербурженке.

Как рассказал Адищев "Ротонде", Осипова вышла из дома с двумя пацифистскими плакатами, намереваясь встать с ними в пикет на Невском проспекте. Молодые люди поджидали ее у дверей в подъезд. Как только женщина появилась, они набросились на нее, отобрали плакаты и убежали.

Сегодня же в Петербурге были задержаны муниципальный депутат Сергей Самусев, корреспондентка SOTA Виктория Арефьева и активистка Дарья Юрченко.

Осипова известна как постоянный участник пикетов в центре города. В начале апреля она получила почетное гражданство Милана благодаря своей гражданской позиции.