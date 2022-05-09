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Медиатека 21:30

Как в Петербурге прошло шествие "Бессмертного полка"

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Более миллиона петербуржцев вышли на акцию "Бессмертный полк" 9 мая, согласно данным городской администрации. В шествии приняли участие губернатор города Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Глава города вышел на Невский проспект в ватнике. В первых рядах колонны шли также депутат Госдумы Михаил Романов и представители фракции "Единая Россия" в городском парламенте Андрей Горшечников и Антон Соловьев. Последний состоит в штабе общественного движения "Бессмертный полк России". Вместе с ветеранами они прошли от Площади Восстания до Дворцовой. 

В 2020 и 2021 году акции проходили в онлайне из-за пандемии коронавируса. В этом году участники шествия, помимо плакатов с портретами участников Великой Отечественной войны, несли символику "специальной военной операции" России на Украине. Некоторые повязывали на груди георгиевскую ленточку в форме буквы Z, которая стала символом поддержки российских войск на Донбассе. Одна компания в полном составе облачилась в футболки с буквой Z. 

Запускали желающих принять участие в шествии возле станции метро "Площадь Александра Невского". Полицейские досматривали каждого пришедшего на предмет запрещенных к проносу вещей. Например, некоторым, в частности корреспонденту ЗАКС.Ру чуть не запретили проносить фотокамеру (другой полицейский оказался благосклонен). На тротуарах вдоль Невского проспекта толпились горожане, снимая шествие на телефоны. Многие из них стояли с портретами своих родственников, погибших в годы войны, однако присоединиться к "полку" с тротуара им не позволяли. Вдоль дороги стояли военные, которые преграждали на дорогу. Впрочем, некоторым все же удавалась уговорить силовиков пропустить их. 

За два дня до события, в Петербурге прошли массовые обыски у активистов по делу о телефонном терроризме. Никому из задержанных не сообщили, на каком основании обыск решили провести именно у них. Позже сообщалось, что в ходе следственных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать группу молодых людей, которые якобы готовили провокации во время шествия.  

В 28-м отделе полиции 9 мая несколько часов продержали корреспондентку SOTA Викторию Арефьеву, которую ранее не пустили на парад, несмотря на аккредитацию. Каких-либо протоколов на нее составлять не стали. Незадолго до шествия полиция задержала депутата МО "№15" Сергея Самусева за то, что он принес с собой портрет узника концлагерей Бориса Романченко. На него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).  Также внимание силовиков привлекла девушка в черном, у которой в руках была книга Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики" и белая роза. 

 


Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Романов Михаил Валентинович 
Соловьев Антон Владимирович 

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