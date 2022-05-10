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Новости 17:10

Экс-фотографа архангельского штаба Навального* отправили в СИЗО после задержания в аэропорту

фото ЗакС политика Экс-фотографа архангельского штаба Навального* отправили в СИЗО после задержания в аэропорту

Суд в Архангельске постановил поместить под стражу Руслана Ахметшина, в прошлом сотрудничавшего с местным штабом Навального* в качестве фотографа. Об этом сообщило сетевое издание Sota.

Ахметшин фигурирует в двух уголовных делах: помимо дела о создании экстремистского сообщества, возбужденного против бывших "навальнистов", архангелогородца преследуют по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

По версии следствия, фотограф реабилитировал нацизм, критически высказываясь о празднике 9 мая в социальной сети "ВКонтакте". До очередного задержания Ахетшин имел по этому делу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Задержали его накануне рано утром в столичном аэропорту Домодедово при попытке улететь в Армению.

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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