Резервный фонд правительства увеличат на 791 млрд рублей за счёт доходов от продажи нефти и газа

Правительство приняло решение увеличить резервный фонд на 791,6 млрд рублей за счёт дополнительных средств, полученных в текущем году от продажи нефти и газа, информирует пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений", - отчитались в кабинете министров.

Дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в резервный фонд, помогут правительству "быстро и гибко" решать вопросы, связанные со стабилизацией экономики страны.