Обвиняемого по делу о "нежелательной организации" предпринимателя Иосилевича сняли с рейса в Израиль

Нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича, проходящего обвиняемым по делу о "нежелательной организации", сняли с рейса в Тель-Авив в московском аэропорту Домодедово, сообщается в Telegram-канале в его поддержку.

Покинуть Россию Иосилевич хотел днём ранее, 10 мая. Уточняется, что бизнесмену удалось пройти паспортный контроль и даже занять своё место в самолёте, но рейс с ним на борту так и не взлетел.

"Как выяснилось, сотрудники правоохранительных органов знали заранее, что у меня куплен билет на самолёт, и прислали ориентировку в Домодедово", — прокомментировал ситуацию сам Иосилевич.

Напомним, уголовное дело о "нежелательной организации" в отношении предпринимателя возбудили после того, как перед единым днем голосования в 2020 году он предоставил принадлежавшее ему помещение движению "Голос"*. Там провели семинар по подготовке наблюдателей, на который явилась полиция. Следствие считает, что через "Голос"* бизнесмен сотрудничал с "Открытой Россией"**, у которой нет своего отделения в Нижнем Новгороде.

26 апреля прокурор запросил для Иосилевича 4,5 года колонии-поселения. Судебный процесс продолжится 13 мая.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

Фото: "Дело Иосилевича" / Telegram