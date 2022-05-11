В Кремле объяснили удаление части СМИ из пула

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал 11 мая известие об удалении некоторых СМИ из кремлевского пула. Речь, в частности, касалась "Медузы"*, чей корреспондент был исключен из чата для ежедневных брифингов Пескова.

"Там, вы знаете, там надо было просто подчистить, что называется, пул. Но "Эхо Москвы" больше не существует, УНИАН <...> давным-давно уехал, на связь не выходит. И "Медуза"*, фактически уже она перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, то есть это не российское СМИ, у них нет аккредитации", — цитирует РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Сегодня стало известно об удалении корреспондента "Медузы"* из ICQ-чата для брифингов. Администраторы сделали это без предупреждения. На вопрос о причинах они ответили: "Мы сокращаем количество участников пула". О том, кто еще был исключен из чата, "Медузе"* не сообщили, указав лишь, что в пуле останутся лишь "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента