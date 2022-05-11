Вслед за Затеевым суд избрал запрет определённых действий и для координатора "Весны" Хорошенина

Басманный суд Москвы назначил в качестве меры пресечения запрет определённых действий для координатора "Весны" в Петербурге Валентина Хорошенина, сообщает SOTA.

Мера избрана в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Хорошенину запрещается: выходить из своего дома в Петербурге в период с 20:00 до 8:00, пользоваться интернетом и телефоном, общаться с другими участниками "Весны" и приходить на мероприятия, организованные движением.

Ранее 11 мая аналогичная мера пресечения была выбрана для ещё одного петербургского координатора "Весны" Евгения Затеева, которого также, как и Хорошенина, на следственные мероприятия и суд привезли из Северной столицы в Москву.

Напомним, что по делу о создании НКО, посягающей на права граждан, проходят ещё четверо участников "Весны". Более подробно о задержаниях активистов перед 9 мая - в материале ЗАКС.Ру.