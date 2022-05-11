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Новости 19:31

Неизвестные исписали петербуржцу дверь символами V и Z и пригрозили убийством

фото ЗакС политика Неизвестные исписали петербуржцу дверь символами V и Z и пригрозили убийством

Петербуржец Вячеслав рассказал о нападении неизвестных на дверь в его квартиру, сообщило 11 мая издание SOTA. Вооруженные краской анонимные мстители нанесли на дверное полотно латинские буквы V и Z, но этим не ограничились и написали рядом на стене "Zа своих убиваем".

Как уточняет издание, ранее горожанин получал угрозы в интернете из-за своей пацифистской позиции. Кроме того, в 2021 году он был дважды оштрафован за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Это не первый случай, когда неизвестные оставляют послания на дверях активистов. Так, в конце марта на двери петербурженки Дарьи Хейкинен появились приклеенные листы бумаги с надписями "Здесь живет финская нацистка" и "Нацизм не простим". Кроме того, замочная скважина оказалась залита монтажной пеной, а под дверью появилась куча навоза. В середине апреля куча навоза появилась под дверью черного хода в магазине активиста Дмитрия Скурихина в селе Русско-Высоцкое на территории Ленобласти.


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