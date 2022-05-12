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Новости 9:52

В Твери проходят обыски у местных активистов

фото ЗакС политика В Твери проходят обыски у местных активистов

Ранним утром четверга, 12 мая, силовики пришли с обысками не менее чем к трём тверским активистам, уведомил Telegram-канал "Avtozak LIVE" бывший координатор региональной "Открытой России"* Артём Важенков**.

На данный момент известно об оперативных мероприятиях, проводимых у Ивана Соболева, Алёны Лакомкиной и Вероники Семакиной.

Причина столь раннего визита тверских правоохранителей к активистам на данный момент выясняется.

Обновлено в 10:40.

Важенков уточнил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет SOTA.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

**Артём Важенков внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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