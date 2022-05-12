"Яндекс", Mail.ru и Rambler удалили из поисковой выдачи ссылки на сайт "Новой газеты. Европа"

Российские поисковики "Яндекс", Mail.ru и Rambler удалили из выдачи ссылки на сайт "Новой газеты. Европа", информирует издание в своём Telegram-канале.

"Яндекс" при соответствующем запросе выдаёт предупреждение о том, что ссылки невозможно отобразить ввиду требований законодательства России. В компании ссылаются на закон, который запрещает показывать сайты, внесённые в реестр запрещённой информации Роскомнадзора.

Mail.ru выдаёт только ссылки на Telegram-канал издания, а Rambler на его соцсети — но при использовании VPN или вводе конкретного запроса.

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты. Европа" в конце апреля.