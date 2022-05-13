Депутат Госдумы озаботился новой формой денацификации политиков

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев высказался в пользу введения новой формы денацификации для политиков, сообщило 13 мая РИА "Новости". Так парламентарий прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуш Моравецкого, назвавшего русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы".

"Пора вводить новую форму денацификации, она не должна носить обязательно географический характер, как на Украине, надо это распространить на людей, политиков, которые занимаются такой риторикой", — объявил Шхагошев.

Каких-либо более точных параметров ожидаемой денацификации депутат не привел. Вместо этого он заявил, что в словах Моравецкого "прямо прослеживается неонацизм" и потому польский премьер может возглавить новый "список".

Денацификация наряду с демилитаризацией называлась российскими властями в качестве причины начала спецоперации на Украине. Впрочем, с течением времени появлялись и другие обоснования конфликта. Так, в конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Россия "возвращает себе территории".