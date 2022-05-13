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Новости 16:21

Суд отказал Верзилову* в повышении суммы "иноагентского" штрафа

фото ЗакС политика Суд отказал Верзилову* в повышении суммы "иноагентского" штрафа

Мосгорсуд отклонил апелляцию издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова*, который счел чересчур маленьким назначенный ему штраф в 1,5 тысячи рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, которому решение суда представляется странным.

"Суд по своей инициативе может назначить наказание ниже низшего, но не менее половины минимальной планки, то есть 5,000 рублей", - указывает юрист.

Протокол на Верзилова* составили в конце прошлого года по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП.

фото: Петр Верзилов* / Telegram

*Минюст внес Петра Верзилова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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